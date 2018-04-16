"Османлыспор" и "Трабзонспор" устроили голевую феерию, но сильнейшего не выявили

В рамках 29-го тура чемпионата Турции "Османлыспор" принимал "Трабзонспор". Команды забили в ворота друг друга по три гола, расписав в итоге результативную ничью.

"Османлыспор" – "Трабзонспор" - 3:3

Голы: Новак, 13 - 0:1, Язиджи, 15 - 0:2, Чагыран, 51 - 1:2, Родальега, 56 - 1:3, Цикалеши, 73 - 2:3, Чагыран, 83 - 3:3.

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