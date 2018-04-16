"Османлыспор" и "Трабзонспор" устроили голевую феерию, но сильнейшего не выявили
В рамках 29-го тура чемпионата Турции "Османлыспор" принимал "Трабзонспор". Команды забили в ворота друг друга по три гола, расписав в итоге результативную ничью.
"Османлыспор" – "Трабзонспор" - 3:3
Голы: Новак, 13 - 0:1, Язиджи, 15 - 0:2, Чагыран, 51 - 1:2, Родальега, 56 - 1:3, Цикалеши, 73 - 2:3, Чагыран, 83 - 3:3.
Не пропустите: "Фенербахче" сильнее "Сивасспора" и другие результаты 29-го тура чемпионата Турции. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|29
|60
|2
|Бешикташ
|29
|59
|3
|Истанбул ББ
|29
|59
|4
|Фенербахче
|29
|57
|5
|Трабзонспор
|29
|46
|6
|Кайсериспор
|29
|44
|7
|Гёзтепе АС Измир
|29
|43
|8
|Сивасспор
|29
|41
|9
|Касимпаса
|29
|40
|10
|Малатия Беледийеспор
|29
|38
|11
|Антальяспор
|29
|35
|12
|Акхисар Беледийе ГС
|29
|34
|13
|Бурсаспор
|29
|33
|14
|Аланьяспор
|29
|32
|15
|Генчлербирлиги
|29
|30
|16
|Коньяспор
|29
|29
|17
|Османлыспор
|29
|29
|18
|Карабюкспор
|29
|12