"Османлыспор" и "Трабзонспор" устроили голевую феерию, но сильнейшего не выявили

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"Османлыспор" и "Трабзонспор" устроили голевую феерию, но сильнейшего не выявили

В рамках 29-го тура чемпионата Турции "Османлыспор" принимал "Трабзонспор". Команды забили в ворота друг друга по три гола, расписав в итоге результативную ничью.

"Османлыспор" – "Трабзонспор" - 3:3

Голы: Новак, 13 - 0:1, Язиджи, 15 - 0:2, Чагыран, 51 - 1:2, Родальега, 56 - 1:3, Цикалеши, 73 - 2:3, Чагыран, 83 - 3:3.

Не пропустите: "Фенербахче" сильнее "Сивасспора" и другие результаты 29-го тура чемпионата Турции. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Галатасарай 29 60
2 Бешикташ 29 59
3 Истанбул ББ 29 59
4 Фенербахче 29 57
5 Трабзонспор 29 46
6 Кайсериспор 29 44
7 Гёзтепе АС Измир 29 43
8 Сивасспор 29 41
9 Касимпаса 29 40
10 Малатия Беледийеспор 29 38
11 Антальяспор 29 35
12 Акхисар Беледийе ГС 29 34
13 Бурсаспор 29 33
14 Аланьяспор 29 32
15 Генчлербирлиги 29 30
16 Коньяспор 29 29
17 Османлыспор 29 29
18 Карабюкспор 29 12
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