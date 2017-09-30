"Османлыспор" – "Касымпаша" - 3:0, "Сивасспор" – "Антальяспор" - 3:1 (обзоры)

Теги османлыспоркасымпашасивасспорантальяспор

"Османлыспор" – "Касымпаша" - 3:0, "Сивасспор" – "Антальяспор" - 3:1 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей седьмого тура чемпионата Турции.

"Османлыспор" – "Касымпаша" - 3:0

"Сивасспор" – "Антальяспор" - 3:1

Не пропустите: "Османлыспор" и "Сивасспор" побеждают в 7-м туре чемпионата Турции. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

В Бергамо как к себе домой: "Ювентус" на выезде сразится с удобной "Аталантой"

В Бергамо как к себе домой: "Ювентус" на выезде сразится с удобной "Аталантой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 7 19
2 Кайсериспор 7 14
3 Бешикташ 6 13
4 Гёзтепе АС Измир 6 13
5 Акхисар Беледийе ГС 7 13
6 Фенербахче 7 11
7 Истанбул ББ 6 10
8 Бурсаспор 7 9
9 Сивасспор 7 9
10 Трабзонспор 6 8
11 Касимпаса 7 8
12 Малатия Беледийеспор 6 7
13 Аланьяспор 6 7
14 Коньяспор 6 6
15 Антальяспор 7 6
16 Карабюкспор 7 5
17 Генчлербирлиги 6 4
18 Османлыспор 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов