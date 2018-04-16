"Османлыспор" – "Трабзонспор" - 3:3 (обзор)

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"Османлыспор" – "Трабзонспор" - 3:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 29-го тура чемпионата Турции между "Османлыспором" и "Трабзонспором".

Не пропустите: "Османлыспор" и "Трабзонспор" устроили голевую феерию, но сильнейшего не выявили. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Галатасарай 29 60
2 Бешикташ 29 59
3 Истанбул ББ 29 59
4 Фенербахче 29 57
5 Трабзонспор 29 46
6 Кайсериспор 29 44
7 Гёзтепе АС Измир 29 43
8 Сивасспор 29 41
9 Касимпаса 29 40
10 Малатия Беледийеспор 29 38
11 Антальяспор 29 35
12 Акхисар Беледийе ГС 29 34
13 Бурсаспор 29 33
14 Аланьяспор 29 32
15 Генчлербирлиги 29 30
16 Коньяспор 29 29
17 Османлыспор 29 29
18 Карабюкспор 29 12
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