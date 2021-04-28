Основатель Spotify высказался о возможной покупке "Арсенала"

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Основатель Spotify высказался о возможной покупке "Арсенала" Фото: Lucas Jackson / Reuters

Основатель Spotify Даниэль Эк объяснил свое желание стать владельцем "Арсенала".

"Я готов обеспечить средства и хочу сделать, как я думаю, очень привлекательное предложение владельцам "Арсенала" и, надеюсь, меня выслушают. Настроен очень серьезно, хочу вернуть фанатов. Вижу потрясающую возможность создать настоящее видение для возвращения былой славы клубу.

Я фокусируюсь на клубе, на болельщиках и на том, чтобы вернуть клубу славу. В первую и последнюю очередь я болельщик, и для меня это самое важное. Я хочу, чтобы клуб выступал лучше. Это мой главный интерес", - приводит слова Эка Sky Sports.

После 33 туров "Арсенал" занимает в АПЛ десятое место.

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