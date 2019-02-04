Основному игроку "Ливерпуля" потребовалась операция

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Основному игроку "Ливерпуля" потребовалась операция

Основному защитнику "Ливерпуля" Джо Гомесу потребовалась операция, сообщает официальный сайт клуба.

23-летний англичанин нуждается в хирургическом вмешательстве из-за перелома малоберцовой кости. Консервативное лечение не дало желаемого результата, поэтому в ближайшее время футболист ляжет под нож.

Сроки восстановления фулбека, который находится в лазарете с 5 декабря, будут определены позднее.

В текущем сезоне Гомес сыграл за "Ливерпуль" 18 матчей во всех турнирах.

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