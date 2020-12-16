Основному защитнику "Ростова" отменили 4-ю желтую карточку. Он может сыграть с ЦСКА
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что боснийскому защитнику "Ростова" Деннису Хаджикадуничу отменили желтую карточку, полученную в матче 18-го тура чемпионата России с "Ахматом" (1:0). Таким образом, босниец избежит 1-матчевой дисквалификации и может сыграть в матче 19-го тура РПЛ с московским ЦСКА.
"Хаджикадуничу мы отменили четвертую желтую карточку, и он сможет принять участие в следующем матче с ЦСКА. К Шкурину решили не применять дополнительную дисквалификацию. Таким образом, футболист ЦСКА пропустит одну игру", — приводит слова Григорьянца "Р-Спорт".
Матч "Ростов" - ЦСКА состоится 17 декабря, и начнется в 20:00 по московскому времени.
В нынешнем сезоне 22-летний Хаджикадунич провел за "Ростов" 16 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.
Не пропустите: "Ростов" расстался с вратарем, который пропустил 10 голов в матче с "Сочи". | http://soccernews.ru
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