Основному защитнику "Ростова" отменили 4-ю желтую карточку. Он может сыграть с ЦСКА

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что боснийскому защитнику "Ростова" Деннису Хаджикадуничу отменили желтую карточку, полученную в матче 18-го тура чемпионата России с "Ахматом" (1:0). Таким образом, босниец избежит 1-матчевой дисквалификации и может сыграть в матче 19-го тура РПЛ с московским ЦСКА.

"Хаджикадуничу мы отменили четвертую желтую карточку, и он сможет принять участие в следующем матче с ЦСКА. К Шкурину решили не применять дополнительную дисквалификацию. Таким образом, футболист ЦСКА пропустит одну игру", — приводит слова Григорьянца "Р-Спорт".

Матч "Ростов" - ЦСКА состоится 17 декабря, и начнется в 20:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне 22-летний Хаджикадунич провел за "Ростов" 16 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

Не пропустите: "Ростов" расстался с вратарем, который пропустил 10 голов в матче с "Сочи". | http://soccernews.ru