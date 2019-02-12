Основной форвард "Атлетико" вернулся в строй



Нападающий "Атлетико" Диего Коста восстановился после травмы и вернулся в строй, сообщает Marca.

По сведениям издания, футболист приступил к тренировкам в общей группе. Форвард перенес операцию на плюсневой кости левой ноги в декабре и пропустил около двух месяцев. В ближайшее время Коста пройдет контрольное медицинское обследование, по результатам которого станет ясно, когда он сможет вернуться на поле.

В нынешнем сезоне 30-летний Коста провел 15 матчей за "Атлетико" во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал два голевых паса.

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