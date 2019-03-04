Основной форвард "Манчестер Юнайтед" пропустит битву с ПСЖ в Лиге Чемпионов

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Основной форвард "Манчестер Юнайтед" пропустит битву с ПСЖ в Лиге Чемпионов
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер сообщил, что французский нападающий команды Антони Мартиаль пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с ПСЖ, который состоится 6 марта.

"Не думаю, что Мартиаль сможет сыграть с ПСЖ. Мы не будем рисковать им. Антони еще даже не приступил к тренировкам", - приводит слова Сульшера ESPN.

Матч ПСЖ - "Манчестер Юнайтед" состоится на стадионе "Парк де Пренс", и начнется в 23:00 мск. Напомним, что в первом матче ПСЖ победил "МЮ" на выезде со счетом 2:0.

В нынешнем сезоне 23-летний Мартиаль провел за "Манчестер Юнайтед" 28 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: Сульшер оптимистично настроен на ответную игру с ПСЖ. | http://soccernews.ru

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