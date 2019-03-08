Основной форвард "Спартак" может пропустить матч с "Динамо"

Бразильский нападающий "Спартака" Луис Адриано может не сыграть в матче 19-го тура чемпионата России с "Динамо", сообщает официальный сайт клуба.

Форвард получил сильный ушиб стопы в ответном матче 1/4 финала Кубка России с "Уралом" (0:1) и пока не может тренироваться в общей группе.

Кроме того, проблемы со здоровьем испытывает полузащитник Михаил Игнатов.

В нынешнем сезоне 31-летний Адриано провел за "Спартак" 22 матча во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Матч "Динамо" - "Спартак" состоится 10 марта на стадионе "Арена Химки" в Химках.

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