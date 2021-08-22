Основной футболист "Реала" восстановился от травмы

Фото: инстаграм Карвахаля/Автор неизвестен

Правый латераль мадридского "Реала" Даниэль Карвахаль восстановился от травмы, полученной в конце прошлого сезона.

Он сможет помочь "сливочным" в матче второго тура Ла Лиги против "Леванте".

Напомним, что испанец пропустил 36 матчей в прошлом сезоне из-за травм.

Карвахаль уже включен в заявку королевского клуба на игру с "Леванте".

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