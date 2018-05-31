Основной голкипер сборной Уругвая может пропустить ЧМ-2018

Основной голкипер сборной Уругвая Фернандо Муслера рискует пропустить ЧМ-2018.

Футболист травмировал руку и в ближайшее время тренерский штаб сборной получит информацию о степени серьезности повреждения.

8 июня сборная Уругвая сыграет товарищеский матч с Узбекистаном.

Отметим, что Уругвай является соперником сборной России по заключительному матчу группового этапа ЧМ-2018.

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