Основной голкипер "Спартака" пропустил тренировку из-за травмы

Вратарь "Спартака" Александр Селихов пропустил тренировку команды, которая продолжает находиться на сборе в турецком Белеке. Напомним, что голкипер получил травму в товарищеском матче против "Слована" (1:3).

В связи с этим тренерский штаб "красно-белых" принял решение освободить Селихова от тренировочного занятия. Напомним, что Селихов еще не играл за "Спартак" в нынешнем сезоне, так как на протяжении длительного времени восстанавливался после разрыва ахилла.

В бассейне с физиотерапевтом занимался полузащитник Лоренсо Мельгарехо, который испытывает проблемы с приводящей мышцей левого бедра.

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