Основной хавбек "Барселоны" пропустит матч с "Атлетико"

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Основной хавбек "Барселоны" пропустит матч с "Атлетико"

Фото твиттер "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" Педри не поможет своей команде в игре 8-го тура чемпионата Испании против "Атлетико".

18-летний футболист пропустит субботний матч из-за травмы левого бедра.

При этом левый защитник Жорди Альба восстановился после повреждения и готов сыграть с "матрасниками".

"Барселона" сразится с "Атлетико" в Мадриде вечером 2 октября. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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