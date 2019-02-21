Основной хавбек "Барселоны" вернулся к тренировкам
Основной полузащитник "Барселоны" Артур вернулся к тренировкам, сообщает Marca.
По сведениям издания, в среду бразильский хавбек занимался индивидуально, пока остальная команда отдыхала после матча Лиги Чемпионов с "Лионом".
Напомним, что 22-летний футболист восстанавливается после травмы подколенного сухожилия левой ноги. Его возвращение в строй ожидается в первой половине марта.
В текущем сезоне Артур сыграл за "Барселону" 27 матчей во всех турнирах и сделал 2 ассиста.
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|Севилья
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|Алавес
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|24
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|Бетис
|24
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|Валенсия
|24
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|10
|Эйбар
|24
|31
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|Атлетик Бильбао
|24
|30
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|Леванте
|24
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|Жирона
|24
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|Реал Вальядолид
|24
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|Сельта Виго
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|Вильярреал
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|24
|18