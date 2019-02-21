Основной хавбек "Барселоны" вернулся к тренировкам

Основной полузащитник "Барселоны" Артур вернулся к тренировкам, сообщает Marca.

По сведениям издания, в среду бразильский хавбек занимался индивидуально, пока остальная команда отдыхала после матча Лиги Чемпионов с "Лионом".

Напомним, что 22-летний футболист восстанавливается после травмы подколенного сухожилия левой ноги. Его возвращение в строй ожидается в первой половине марта.

В текущем сезоне Артур сыграл за "Барселону" 27 матчей во всех турнирах и сделал 2 ассиста.

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