Основной хавбек "Баварии" отказался продлевать контракт с клубом

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Основной хавбек "Баварии" отказался продлевать контракт с клубом

Французский полузащитник мюнхенской "Баварии" Кингсли Коман ответил отказом на предложение немецкого клуба о продлении контракта, сообщает Kicker.

По сведениям издания, руководство клуба предлагало футболисту новое соглашение до лета 2026, но его не устроили условия. В настоящее время переговоры приостановлены. Контракт Комана с "Баварией" действует до лета 2023 года. Зарплата игрока составляет восемь миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 24-летний Коман провел за "Баварию" 27 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 13 результативных передач.

Напомним, что контракт с "Баварией" отказался продлевать 29-летний защитник Давид Алаба, который покинет клуб летом.

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