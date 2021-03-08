Основной хавбек "Баварии" отказался продлевать контракт с клубом
Французский полузащитник мюнхенской "Баварии" Кингсли Коман ответил отказом на предложение немецкого клуба о продлении контракта, сообщает Kicker.
По сведениям издания, руководство клуба предлагало футболисту новое соглашение до лета 2026, но его не устроили условия. В настоящее время переговоры приостановлены. Контракт Комана с "Баварией" действует до лета 2023 года. Зарплата игрока составляет восемь миллионов евро в год.
В нынешнем сезоне 24-летний Коман провел за "Баварию" 27 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 13 результативных передач.
Напомним, что контракт с "Баварией" отказался продлевать 29-летний защитник Давид Алаба, который покинет клуб летом.
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|Команда
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|2
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|32
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|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
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|Боруссия Менхенгладбах
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|Вольфсбург
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|7
|Хоффенхайм
|32
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|Фрайбург
|32
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|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
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|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
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|Унион Берлин
|32
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|Аугсбург
|32
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