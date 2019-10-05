Основной хавбек "Динамо" сломал ногу

Полузащитник московского "Динамо" Жоаозиньо надолго выбыл из строя, сообщают российские СМИ.

30-летний бразилец не смог доиграть матч 12-го тура РПЛ с "Оренбургом" из-за серьёзной травмы.

По предварительным данным, у футболиста подозрение на перелом голеностопа. Его госпитализировали.

В текущем сезоне Жоаозиньо сыграл за "Динамо" 11 матчей и сделал 2 результативные передачи.

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