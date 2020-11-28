Основной хавбек "Краснодара" травмировался в матче с "Химками"

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Основной хавбек "Краснодара" травмировался в матче с "Химками"

Полузащитник "Краснодара" Тонни Триндаде де Вильена досрочно завершил матч 16-го тура РПЛ против "Химок" из-за повреждения.

25-летний голландец травмировался в результате столкновения с Владимиром Дядюном.

Сроки восстановления хавбека станут известны после прохождения медицинского обследования.

В текущем сезоне Вильена сыграл за "Краснодар" 15 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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