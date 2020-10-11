Основной хавбек "Ливерпуля" заразился коронавирусом

Гвинейский полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта заразился коронавирусом, сообщает журналист Амаду Макаджи в своем Twitter.

По данным источника, футболист прошел тестирование в расположении сборной Гвинеи. Тест Кейта показал положительный результат. Таким образом, хавбеку придется уйти на самоизоляцию.

В нынешнем сезоне 25-летний Кейта провел за "Ливерпуль" шесть матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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