Основной хавбек "Ромы" заразился коронавирусом
Гвинейский полузащитник римской "Ромы" Амаду Диавара заразился коронавирусом. Об этом сообщил футболист на своей странице в Instagram.
В настоящее время хавбек находится на самоизоляции. Диавара рассказал, что чувствует себя хорошо.
23-летний Диавара выступает за "Рому" с 2019 года. Всего он провел за "волков" 32 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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