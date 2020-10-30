Основной хавбек "Ростова" пропустит матч со "Спартаком"
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян не сыграет в матче 13-го тура РПЛ против московского "Спартака".
Встреча состоится в субботу на "Открытие Арене" в 16:30 по московскому времени.
Как сообщает Sport24, хавбек не успеет до игры восстановиться после травмы, полученной ещё в сборной Армении.
В текущем сезоне Байрамян провёл за "Ростов" 11 матчей без результативных действий.
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