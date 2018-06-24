Основной хавбек сборной Испании сделал заявление по поводу отставки Лопетеги
Полузащитник сборной Испании Сауль Ньигес считает, что бывший наставник команды Хулен Лопетеги не заслуживал увольнения.
"Отставка Лопетеги стала для нас полной неожиданностью. У нее были свои причины, но игроки не имеют к этому отношения. Впрочем, я считаю, что Лопетеги заслуживал права продолжить работу, так как он готовил сборную к ЧМ-2018 на протяжении двух лет. Мне не понравилось произошедшее с ним. У нас был хороший проект с Хуленом", - приводит слова Сауля Football Espana.
Напомним, что Лопетеги был уволен из сборной Испании за день до старта ЧМ-2018 из-за переговоров с "Реалом" во время подготовки команды к турниру.
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|О
|1
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|2
|6
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|2
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|2
|0
|4
|Саудовская Аравия
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|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|2
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|4
|3
|Иран
|2
|3
|4
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|2
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|О
|1
|Франция
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|2
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|2
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|2
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|М
|О
|1
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|2
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|3
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|2
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|Коста-Рика
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|2
|0
|Группа G
|М
|О
|1
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|2
|6
|2
|Бельгия
|2
|6
|3
|Тунис
|2
|0
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|Панама
|2
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Япония
|2
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|2
|Сенегал
|2
|4
|3
|Колумбия
|2
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|Польша
|2
|0