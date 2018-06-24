Основной хавбек сборной Испании сделал заявление по поводу отставки Лопетеги

Теги испаниясауль ньигесхулен лопетеги

Основной хавбек сборной Испании сделал заявление по поводу отставки Лопетеги
Полузащитник сборной Испании Сауль Ньигес считает, что бывший наставник команды Хулен Лопетеги не заслуживал увольнения.

"Отставка Лопетеги стала для нас полной неожиданностью. У нее были свои причины, но игроки не имеют к этому отношения. Впрочем, я считаю, что Лопетеги заслуживал права продолжить работу, так как он готовил сборную к ЧМ-2018 на протяжении двух лет. Мне не понравилось произошедшее с ним. У нас был хороший проект с Хуленом", - приводит слова Сауля Football Espana.

Напомним, что Лопетеги был уволен из сборной Испании за день до старта ЧМ-2018 из-за переговоров с "Реалом" во время подготовки команды к турниру.

Не пропустите: Тренерский штаб сборной Испании опасается встречи с Россией в 1/8 финала ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Битва за плей-офф: Португалия сразится с Ираном

Битва за плей-офф: Португалия сразится с Ираном

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 2 6
2 Уругвай 2 6
3 Египет 2 0
4 Саудовская Аравия 2 0
Группа B М О
1 Испания 2 4
2 Португалия 2 4
3 Иран 2 3
4 Марокко 2 0
Группа C М О
1 Франция 2 6
2 Дания 2 4
3 Австралия 2 1
4 Перу 2 0
Группа D М О
1 Хорватия 2 6
2 Нигерия 2 3
3 Исландия 2 1
4 Аргентина 2 1
Группа E М О
1 Бразилия 2 4
2 Швейцария 2 4
3 Сербия 2 3
4 Коста-Рика 2 0
Группа F М О
1 Мексика 2 6
2 Германия 2 3
3 Швеция 2 3
4 Южная Корея 2 0
Группа G М О
1 Англия 2 6
2 Бельгия 2 6
3 Тунис 2 0
4 Панама 2 0
Группа H М О
1 Япония 2 4
2 Сенегал 2 4
3 Колумбия 2 3
4 Польша 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов