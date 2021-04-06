Основной хавбек "Ювентуса" заразился коронавирусом

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Основной хавбек "Ювентуса" заразился коронавирусом

Фото инстаграм Федерико Бернардески

Туринский "Ювентус" объявил о новом случае заболевания COVID-19 среди игроков команды.

В этот раз коронавирусную инфекцию обнаружили у полузащитника Федерико Бернардески. Он находится на карантине.

Ранее заразился другой игрок "старой синьоры" - Леонардо Бонуччи.

В текущем сезоне 27-летний Бернардески сыграл за "Ювентус" 36 матчей и сделал 3 ассиста.

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