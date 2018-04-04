Основной хавбек "Зенита" может не сыграть с "Краснодаром"



Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев рискует пропустить матч 24-го тура чемпионата России против "Краснодара", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, футболист до сих пор не восстановился от травмы голеностопа, которую получил пару недель назад. Из-за этого хавбек не играл за сборную России в матчах с Бразилией (0:3) и Францией (1:3).

Матч "Зенит" - "Краснодар" который пройдет 7 апреля в Санкт-Петербурге.

В этом сезоне 25-летний хавбек Кузяев провел за "Зенит" 30 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

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