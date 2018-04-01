Основной игрок "Арсенала" может не сыграть с ЦСКА



Вратарь "Арсенала" Петр Чех может пропустить первый матч 1/4 финала Лиги Европы с ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба.

У голкипера диагностировано растяжение паха, из-за которого не сыграл в матче 32-го тура чемпионата Англии против "Сток Сити" (3:0).

Матч "Арсенал" – ЦСКА пройдет 5 апреля в Лондоне.

В этом сезоне 35-летний Чех провел 32 матча и пропустил 39 голов.

Не пропустите: Гончаренко оценил шансы ЦСКА на чемпионство. | http://soccernews.ru