Основной игрок "Арсенала" перенес сложнейшую операцию

Защитник "Арсенал" Эктор Бельерин перенес операцию на крестообразных связках колена. Об этом футболист сообщил в своем твиттере.

"Операция прошла успешно. Благодарю команду врачей, которые усердно поработали, чтобы подготовить меня к операции", - написал игрок.

Из-за этой травмы 23-летний Бельерин пропустит от шести до девяти месяцев.

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