Основной игрок "Арсенала" примет решение о своем будущем после беседы с Эмери

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Основной игрок "Арсенала" примет решение о своем будущем после беседы с Эмери
Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшер пока не принял решение о продлении контракта, сообщает Evening Standard.

По сведениям издания, футболист намерен пообщаться с новым главным тренером Унаи Эмери и хочет получить гарантии попадания в основной состав.

Напомним, что нынешний контракт хавбека истекает летом.

В минувшем сезоне 26-летний Уилшер провел за "Арсенал" 40 матчей, забил 2 гола и отдал 7 результативных передач.

Не пропустите: "Арсенал" сделал предложение по хавбеку "Спортинга". | http://soccernews.ru

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