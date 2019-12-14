Основной игрок "Барселоны" усугубил травму, катаясь на сноуборде

Полузащитник "Барселоны" Артур остаётся в лазарете из-за непрофессионального отношения к восстановлению после травмы.

Напомним, что у бразильца повреждение паха, в связи с чем он не играет уже почти две недели.

Как сообщает AS, 23-летний хавбек был близок к возвращению в строй, однако решение покататься на сноуборде отложило его возвращение на поле.

В текущем сезоне Артур сыграл за "Барсу" 12 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

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