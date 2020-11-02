Основной игрок "Баварии" заразился коронавирусом

Центральный защитник "Баварии" Никлас Зюле сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

25-летний футболист находится на карантине, его самочувствие - хорошее.

В субботу немец провёл полный матч с "Кёльном" в Бундеслиге.

В текущем сезоне в активе Зюле 9 игр без результативных действий.

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