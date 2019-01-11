Основной игрок "Челси" получил предложение из Южной Америки

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Основной игрок "Челси" получил предложение из Южной Америки

"Палмейрас" проявляет интерес к защитнику "Челси" Давиду Луизу, сообщает FOX Sports.

По сведениям издания, бразильский клуб уже выходил на представителей "Челси", чтобы согласовать трансфер игрока. Контракт Луиза с "аристократами" истекает через полгода и он до сих пор не продлен. Поэтому "Палмейрас" надеется заполучить бразильца за небольшую сумму.

В нынешнем сезоне 31-летний Луиз провел за "Челси" 25 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал один голевой пас. 

Не пропустите: "Барселона" готова обменять своего игрока на одного из лидеров "Челси". | http://soccernews.ru

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