Основной игрок "Челси" заразился коронавирусом

Фото инстаграм Кристиана Пулишича

Наставник лондонского "Челси" Томас Тухель сообщил о заболевании вингера Кристиана Пулишича.

"К сожалению, его тест на коронавирус дал положительный результат. Ему нужно следовать протоколу. Он не тренируется и не может участвовать в матчах", - сказал немецкий тренер на пресс-конференции.

Таким образом, 22-летний американец не поможет "синим" в воскресном дерби против "Арсенала".

В стартовавшем сезоне Пулишич сыграл за "Челси" 2 матча и забил 1 гол.

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