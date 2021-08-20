Основной игрок "Челси" заразился коронавирусом
Фото инстаграм Кристиана Пулишича
Наставник лондонского "Челси" Томас Тухель сообщил о заболевании вингера Кристиана Пулишича.
"К сожалению, его тест на коронавирус дал положительный результат. Ему нужно следовать протоколу. Он не тренируется и не может участвовать в матчах", - сказал немецкий тренер на пресс-конференции.
Таким образом, 22-летний американец не поможет "синим" в воскресном дерби против "Арсенала".
В стартовавшем сезоне Пулишич сыграл за "Челси" 2 матча и забил 1 гол.
Не пропустите: Лукаку выбрал игровой номер в "Челси". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Алавес" арендовал защитника "Челси"
-
Зе Луиш травмировался на тренировке "Локомотива"
-
Официально: Рафа Мир - новый игрок "Севильи"
-
СМИ узнали о вспышке коронавируса в "Урале"
-
"Барселона" хочет продлить контракт с Педри
-
Бауэр готов перейти в "Спартак"
-
Основной игрок "Челси" заразился коронавирусом
-
"Рубин" исключил из заявки Хвичу: комментарий клуба
-
"Реал" теряет Модрича
-
Максименко поделился впечатлениями от дебютного вызова в сборную России
-
"Эвертон" подписал бывшего вратаря "Ливерпуля"
-
Агент Лахтер: "С лимитом на легионеров в РПЛ всё уже давно решили по рекомендациям Кремля"
-
Официально: Бензема подписал новый контракт с "Реалом"
-
Дешам оценил игру Мбаппе на Евро-2020
-
Агент Лунева отреагировал на новость о предложении вернуться в "Зенит"
-
"Я разочарован": Куман прокомментировал ситуацию с контрактом Мориба
-
Экс-капитан "Челси" Кэйхилл выбрал новый клуб
-
Слуцкий назвал возможную дату дебюта Тальби за "Рубин"
-
"Бавария" готовит церемонию прощания с Гердом Мюллером
-
Газзаев объяснил вылет "Спартака" из Лиги Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18