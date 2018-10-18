Основной игрок ЦСКА не сыграет с "Анжи"

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Основной игрок ЦСКА не сыграет с "Анжи"

Словенский полузащитник ЦСКА Яка Бийол получил небольшое повреждение и пропустит матч 11-го тура чемпионата России с "Анжи", сообщают российские СМИ.

По данным источника, у футболиста мышечный спазм и тренерский штаб принял решение не подвергать его риску получить более серьезную травму. Ожидается, что к следующему матчу ЦСКА он будет готов.

В этом сезоне 19-летний Бийол провел за ЦСКА 12 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Не пропустите: ЦСКА огласил заявку на матч с "Анжи". | http://soccernews.ru

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