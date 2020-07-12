Основной игрок "Интера" попался нетрезвым за рулем

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Основной игрок "Интера" попался нетрезвым за рулем

Хорватский полузащитник миланского "Интера" Марцело Брозович лишен водительских прав, сообщает Corriere della Sera.

По сведениям издания, футболист был задержан дорожной полицией после того, как проехал на красный свет. При тестировании у хорвата было обнаружено небольшое превышение нормы на алкоголь. Это и привело к лишению водительского удостоверения на неопределенный срок. 

В нынешнем сезоне 27-летний Брозович провел за "Интер" 35 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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