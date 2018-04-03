Основной игрок "Ливерпуля" может не сыграть с "Манчестер Сити"
Немецкий полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан, скорее всего, пропустит первую встречу 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Манчестер Сити", сообщает The Times.
По сведениям издания, футболист пока не восстановился после травмы, которую он получил в матче 31-го тура чемпионата Англии с "Уотфордом" (5:0).
Матч "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" состоится 4 апреля.
В этом сезоне 24-летний Джан провел за "Ливерпуль" 33 матча и забил 6 голов.
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