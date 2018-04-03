Основной игрок "Ливерпуля" пропустит остаток сезона

Теги ливерпульжоэль матип

Основной игрок "Ливерпуля" пропустит остаток сезона
Камерунский защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностировано повреждение бедра и ему потребуется операция. Сроки восстановления футболиста составят несколько месяцев и в этом сезоне он уже не сыграет.

В нынешнем сезоне 26-летний Матип провел за "Ливерпуль" 35 матчей и забил 1 гол.

Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" и "Ливерпуль" поборются за молодого итальянца. | http://soccernews.ru

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