Основной игрок "Ливерпуля" пропустит остаток сезона



Камерунский защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностировано повреждение бедра и ему потребуется операция. Сроки восстановления футболиста составят несколько месяцев и в этом сезоне он уже не сыграет.

В нынешнем сезоне 26-летний Матип провел за "Ливерпуль" 35 матчей и забил 1 гол.

Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" и "Ливерпуль" поборются за молодого итальянца. | http://soccernews.ru