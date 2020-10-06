Основной игрок "Локомотива" заразился коронавирусом

Защитник московского "Локомотива" и сборной Польши Мацей Рыбусь заразился коронавирусом, сообщает Le Figaro.

По сведениям издания, результат теста поляка оказался положительным. Футболист ушел на самоизоляцию, вместо него в сборную Польши будет вызван другой игрок.

31-летний Рыбусь выступает за "Локомотив" с 2017 года. Всего он провел за московский клуб 83 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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