Основной игрок "Реала" выбыл из строя на несколько недель



Полузащитник "Реала" Маркос Льоренте выбыл из строя на три недели из-за травмы приводящей мышцы правой ноги, сообщает Marca.

Эту травму хавбек получил в первом полуфинальном матче Кубка Испании с "Барселоной" и был заменен во втором тайме.

Таким образом, он пропустит матчи чемпионата Испании против "Атлетико", "Жироны" и "Леванте", ответную встречу Кубка Короля с "Барселоной", а также первую игру 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Аяксом".

В нынешнем сезоне 24-летний Льоренте провел за "Реал" 13 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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