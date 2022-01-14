Основной игрок "Реала" заболел коронавирусом

Фото твиттер Дани Карвахаля

Правый защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль сдал положительный тест на COVID-19.

Обнаружение коронавирусной инфекции у 30-летнего футболиста подтвердила пресс-служба королевского клуба.

Таким образом, фулбек "сливочных" не поможет команде в финале Суперкубка Испании против "Атлетика" в ближайшее воскресенье.

В текущем сезоне Карвахаль забил 1 гол и сделал 1 ассист в 17 матчах в составе "Реала".

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