Основной игрок сборной Бельгии пропустит полуфинальный матч ЧМ-2018

Правый защитник сборной Бельгии Томас Менье пропустит полуфинальный матч ЧМ-2018 против Франции.

Фулбек "красных дьяволов" получил жёлтую карточку во вчерашней игре с Бразилией. Это предупреждение стало для него вторым на турнире, что означает автоматическую дисквалификацию на следующий поединок.

Напомним, что матч Франция - Бельгия состоится 10 июля в Санкт-Петербурге в 21:00 по московскому времени.

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