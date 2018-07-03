Основной игрок сборной Бразилии готов сыграть с Бельгией

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Основной игрок сборной Бразилии готов сыграть с Бельгией
Полузащитник сборной Бразилии Дуглас Коста восстановился после травмы, сообщает Globo Esporte.

По сведениям издания, бразилец уже приступил к тренировкам в общей группе. Из-за травмы он пропустил два матча ЧМ-2018 с Сербией (2:0) и Мексикой (2:0).

Есть вероятность, что хавбек сыграет в матче 1/4 финала с Бельгией, который пройдёт 6 июля в Казани.

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