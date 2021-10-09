Основной игрок сборной России пропустит матч со Словенией из-за дисквалификации

Фото инстаграм Дмитрия Баринова

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов не сыграет со Словенией в 8-м туре квалификации ЧМ-2022.

Хавбек московского "Локомотива" пропустит матч из-за перебора жёлтых карточек.

Баринов получил два предупреждения в текущем отборе чемпионата мира, что привело к автоматической дисквалификации игрока на ближайшую встречу.

Поединок между Словенией и Россией запланирован на понедельник, 11 октября. Стартовый свисток в Мариборе прозвучит в 21:45 мск.

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