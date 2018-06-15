Основной игрок сборной России тренировался сегодня по индивидуальной программе

Левый защитник сборной России Юрий Жирков тренировался сегодня по индивидуальной программе.

У 34-летнего футболиста выявлен ушиб голени. Из-за этого повреждения он будет заниматься отдельно от общей группы и в субботу.

Напомним, что следующий матч сборная России проведёт 19 июня против национальной команды Египта.

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