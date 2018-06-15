Основной игрок сборной России тренировался сегодня по индивидуальной программе

Теги россияюрий жирков

Основной игрок сборной России тренировался сегодня по индивидуальной программе

Левый защитник сборной России Юрий Жирков тренировался сегодня по индивидуальной программе.

У 34-летнего футболиста выявлен ушиб голени. Из-за этого повреждения он будет заниматься отдельно от общей группы и в субботу.

Напомним, что следующий матч сборная России проведёт 19 июня против национальной команды Египта. 

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