Основной игрок сборной России вернулся к тренировкам

Защитник сборной России Юрий Жирков вернулся к тренировкам в общей группе, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, футболист занимается с полной нагрузкой и наравне с остальными игроками. Стоит отметить, что в четверг Жирков тренировался по индивидуальной программе.

Таким образом, 34-летний Жирков сможет сыграть в матче первого тура группового этапа Чемпионата Мира-2018 против Саудовской Аравии, который состоится в четверг, 14 июня.

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