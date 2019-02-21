Основной игрок "Спартака" восстановился от травмы

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Основной игрок "Спартака" восстановился от травмы

Хорошие новости пришли из лазарета московского "Спартака".

Как сообщает официальный сайт клуба, хавбек команды Лоренсо Мельгарехо приступил к занятиям в общей группе. Напомним, что парагваец в начале месяца повредил бедро.

Мельгарехо выступает за "Спартак" с 2015 года. В этом сезоне на его счету четыре забитых мяча и одна результативная передача в 20 играх.

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