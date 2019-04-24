Основной игрок "Ювентуса" лайкнул в инстаграме комментарий с призывом уволить Аллегри

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Основной игрок "Ювентуса" лайкнул в инстаграме комментарий с призывом уволить Аллегри

Правый защитник "Ювентуса" Жоау Канселу угодил в неприятную ситуацию, сообщает CalcioNews24.

По информации источника, футболист лайкнул комментарий в социальной сети инстаграм с призывом уволить главного тренера туринской команды Массимилиано Аллегри.

Через некоторое время португалец удалил сообщение, но его действия уже были зафиксированы. Теперь ему грозят дисциплинарные санкции со стороны клуба.

В текущем сезоне 24-летний Канселу сыграл за "Ювентус" 30 матчей, забил 1 гол и сделал 8 ассистов.

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