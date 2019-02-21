Основной игрок "Ювентуса" пропустит ответный матч Лиги Чемпионов с "Атлетико"

Бразильский защитник "Ювентуса" Алекс Сандро не сыграет в ответном матче 1/8 Лиги Чемпионов против мадридского "Атлетико", который состоится 12 марта.

В первом матче, который завершился победой испанского клуба со счетом 2:0, Сандро получил желтую карточку, которая стала для него третьей в этом розыгрыше турнира. В итоге, бразилец заработал одноматчевую дисквалификацию.

По той же причине ответный матч пропустят игроки "Атлетико" полузащитник Томас Парти и нападающий Диего Коста.

В нынешнем сезоне 28-летний Сандро провел за "Ювентус" 29 матчей во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи.

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