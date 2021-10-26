Основной игрок "Зенита" пропустит матчи с "Динамо" и "Ювентусом"

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Основной игрок "Зенита" пропустит матчи с "Динамо" и "Ювентусом"

Фото сайт РПЛ

Левый защитник питерского "Зенита" Дуглас Сантос не поможет своей команде в ближайших матчах.

По информации Bobsoccer, бразильский легионер пропустит игры с московским "Динамо" и туринским "Ювентусом" из-за травмы.

Напомним, что во время поединка со "Спартаком" (7:1) футболист получил повреждение задней поверхности бедра.

В текущем сезоне Сантос сыграл за "Зенит" 16 матчей и сделал 2 ассиста.

"Сине-бело-голубые" примут "Динамо" 29 октября в рамках 13-го тура РПЛ, а 2 ноября встретятся с "Ювентусом" в 4-м туре группового этапа Лиги Чемпионов.

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