Основной вратарь "Бетиса" не сыграет с "Зенитом"

Фото инстаграм Клаудио Браво

Голкипер "Бетиса" Клаудио Браво пропустит первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Зенита".

По информации La Tercera, 38-летний чилиец только восстановился после травмы и пока не готов выйти на поле.

Участие Браво в ответном поединке через неделю также маловероятно.

"Зенит" примет "Бетис" сегодня в 20:45 по московскому времени. Ответная встреча состоится в следующий четверг в Севилье.

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