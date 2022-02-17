Основной вратарь "Бетиса" не сыграет с "Зенитом"
Голкипер "Бетиса" Клаудио Браво пропустит первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Зенита".
По информации La Tercera, 38-летний чилиец только восстановился после травмы и пока не готов выйти на поле.
Участие Браво в ответном поединке через неделю также маловероятно.
"Зенит" примет "Бетис" сегодня в 20:45 по московскому времени. Ответная встреча состоится в следующий четверг в Севилье.
Не пропустите: Семак высказался о предстоящем матче с "Бетисом". | http://soccernews.ru
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