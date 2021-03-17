Основной вратарь "Краснодара" вернулся в строй

Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов сообщил, что он восстановился после травмы и приступил к тренировкам с основным составом.

"Наконец-то вернулся на поле", - написал голкипер в своем Instagram, опубликовав фотографии с тренировки.

Ранее сообщалось, что, по некоторым данным, Сафонов отстранен от команды из-за нежелания подписывать новый контракт.

22-летний Сафонов является воспитанником "Краснодара". В нынешнем сезоне он провел за клуб 20 матчей во всех турнирах и пропустил 28 мячей. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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