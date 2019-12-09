Основной вратарь "Локомотива" пропустит матч с "Атлетико" в Лиге Чемпионов

Теги локомотив москваатлетико мадридмаринато гильерме

Основной вратарь "Локомотива" пропустит матч с "Атлетико" в Лиге Чемпионов

Вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме не прилетел в Мадрид на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Атлетико", сообщает официальный сайт клуба.

Всего в столицу Испании прибыл 21 футболист:

Вратари: Медведев, Коченков

Защитники: Живоглядов, Кверквелия, Чорлука, Хеведес, Рыбус, Мурило, Идову, Магкеев

Полузащитники: Коломейцев, Крыховяк, Рыбчинский, Дорофеев, Тугарев, Ал.Миранчук, Ан.Миранчук, Куликов

Нападающие: Смолов, Эдер, Жемалетдинов

Матч "Атлетико" - "Локомотив" состоится 11 декабря на стадионе "Ванда Метрополитано". Начало встречи в 23:00 мск.

Напомним, что "Локомотив" уже потерял все шансы на продолжение борьбы в еврокубках весной. "Атлетико" борется за выход в плей-офф с "Байером", который в параллельном матче встретится с "Ювентусом".

Не пропустите: Бригада венгерских арбитров обслужит матч "Атлетико" - "Локомотив". | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Россия сможет выступать под своим флагом и гимном в отборе ЧМ-2022

Россия сможет выступать под своим флагом и гимном в отборе ЧМ-2022

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов