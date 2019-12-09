Основной вратарь "Локомотива" пропустит матч с "Атлетико" в Лиге Чемпионов

Вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме не прилетел в Мадрид на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Атлетико", сообщает официальный сайт клуба.

Всего в столицу Испании прибыл 21 футболист:

Вратари: Медведев, Коченков

Защитники: Живоглядов, Кверквелия, Чорлука, Хеведес, Рыбус, Мурило, Идову, Магкеев

Полузащитники: Коломейцев, Крыховяк, Рыбчинский, Дорофеев, Тугарев, Ал.Миранчук, Ан.Миранчук, Куликов

Нападающие: Смолов, Эдер, Жемалетдинов

Матч "Атлетико" - "Локомотив" состоится 11 декабря на стадионе "Ванда Метрополитано". Начало встречи в 23:00 мск.

Напомним, что "Локомотив" уже потерял все шансы на продолжение борьбы в еврокубках весной. "Атлетико" борется за выход в плей-офф с "Байером", который в параллельном матче встретится с "Ювентусом".

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