Основной вратарь сборной Туниса пропустит остаток ЧМ-2018

Основной вратарь сборной Туниса Муэз Ассен пропустит остаток Чемпионата Мира 2018 года.

"Очень плохая новость для сборной Туниса. Муэз Ассен получил вывих плеча и завершил участие в Чемпионате Мира" - говорится в сообщении, опубликованном в официальном твиттере "карфагенских орлов".

Напомним, что Ассен получил травму в ходе матча первого тура группового этапа ЧМ-2018 против сборной Англии.

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